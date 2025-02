Parma, l’impronta di Chivu nel successo sul Bologna

Positivo l’esordio di Cristian Chivu sulla panchina del Parma, un successo importante per morale e classifica

‘Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo’. Dalla teoria di Lao Tzu a quella di Cristian Chivu, non cambia.

Il Parma trova un successo importante, dopo quattro sconfitte consecutive, e lo fa alla prima in panchina del neo allenatore.

In pochi giorni è riuscito a riportare tranquillità all’interno dello spogliatoio, riuscendo a dare anche la sua impronta decisa alla squadra.

Il 2-0 contro il Bologna non solo certifica il ritorno a tre punti importanti, ma anche alla capacità della squadra di restare compatti anche nelle difficoltà.

L’impronta di Chivu

In una settimana, forse nemmeno, non è facile cambiare identità a una squadra, anzi. Cristian Chivu, però, ha cercato di infondere fiducia attraverso le parole e i gesti. È successo durante la presentazione quando ha parlato del momento e di cosa serve per uscire da un momento no.

Non ha avuto paura degli eventuali rischi e ha accettato la sfida. Da uomo di campo, e abituato alle difficoltà che si possono incontrare sul cammino, è riuscito a mettere in campo una formazione compatta e decisa, quasi a sua immagine e somiglianza.

Il Parma in fase difensiva ha rischiato pochissimo e le zero parate di Suzuki sono una conferma. Ma l’aspetto a colpire di più è l’abnegazione degli esterni, Cancellieri-Almqvist dall’inizio e Man-Lovik nella ripresa, nel dare una mano in ripiegamento e a sfruttare le ripartenze.

Nemmeno dopo 3′ è cambiata la tranquillità di Chivu, quando ha dovuto sostituire Bernabé per infortunio, e variare così l’impostazione di gioco della sua squadra. La squadra ha continuato, secondo copione, a giocare con compattezza e a sfruttare le occasioni.

Due ne sono capitate ai gialloblù: il rigore di Bonny e poi la ripartenza di Sohm, quanto basta per festeggiare i tre punti e respirare. Chivu si gode la prima vittoria all’esordio e il Parma esce tra gli applausi del Tardini. Un successo che può dare nuovo slancio per questo finale di stagione e continuare a lottare per l’obiettivo salvezza.