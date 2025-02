Le formazioni ufficiali scelte da Chivu e Italiano per Parma-Bologna, gara valevole la 26ª giornata di Serie A

Archiviati i playoff delle varie competizioni europee, per le formazioni di Serie A è tempo di ributtarsi sul campionato. Alle 15 di sabato 22 febbraio sono Parma e Bologna a scendere in campo.

C’è attesa tra le fila della formazione di casa per l’esordio in panchina di Christian Chivu, allenatore subentrato a Fabio Pecchia nel corso della settimana.

Dall’altro lato, i rossoblù di Vincenzo Italiano sono alla ricerca di punti importanti per continuare la corsa verso un posto nelle prossime edizioni delle coppe europee.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Parma-Bologna.

Le formazioni ufficiali di Parma-Bologna

PARMA (4-3-3): in attesa All. Chivu

A disposizione: in attesa

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Pobega, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Erlic, Orsolini, Casale, El Azzouzi, Ferguson, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Fabbian

Dove guardare Parma-Bologna in tv e in streaming

La gara della 26ª giornata di Serie A tra Parma e Bologna, in scena allo stadio Tardini alle 15 di sabato 22 febbraio, sarà trasmessa in tv su Dazn.

Inoltre, sarà possibile guardare la partita in diretta streaming dall’app di Dazn.