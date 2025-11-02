Parma-Bologna, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Cuesta e Italiano per il match tra Parma e Bologna, valido per la decima giornata di Serie A

Prosegue la decima giornata di Serie A, con il match tra Parma e Bologna allo stadio “Tardini“.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-1 con il Parma e si trovano al sedicesimo posto in classifica.

Dall’altra parte i rossoblù vengono dal pareggio in casa contro il Torino, e cercano la vittoria che manca dal match con il Cagliari.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Parma-Bologna

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Ordoñez, Keita, Estevez, Bernabé; Pellegrino, Benedyczak. Allenatore: Cuesta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano

Dove vedere Parma-Bologna in tv e in streaming

La partita tra Parma e Bologna è in programma domenica 2 novembre alle 18:00 allo stadio Tardini di Parma.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Si potrà anche vedere la partita in streaming sull’app DAZN, su Sky Go oppure sull’app NOW.