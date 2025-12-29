Il Parma è al lavoro per rinnovare di altri due anni il contratto di Adrian Bernabé, attualmente in scadenza nel 2027

2 gol in questa prima parte di campionato, ma al netto dei numeri Bernabé si sta dimostrando un vero e proprio trascinatore per il Parma di Carlos Cuesta.

Proprio per questo, nonostante sullo spagnolo siano finiti gli occhi di diversi club, l’obiettivo della società emiliana è quello di tenerlo in rosa e blindarlo.

Come riportato da Sky Sport, i ducali sono al lavoro per il rinnovo di contratto del centrocampista ex Manchester City, il quale nell’aprile dello scorso anno aveva firmato fino il prolungamento fino al 2027.

L’idea della società è quella di allungare ulteriormente il contratto del classe 2001, offrendo un rinnovo di contratto fino al 2029: le prossime settimane saranno decisive per capire se si potrà arrivare a un accordo.