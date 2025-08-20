Parma al lavoro per colmare il vuoto in attacco: occhi su Belotti, Cutrone e Cerri

Il Parma è a caccia del sostituto dell’infortunato Frigan: occhi su Belotti, Cutrone e Cerri

Il Parma è al lavoro per colmare il vuoto in attacco: dopo il brutto infortunio di Frigan, la società gialloblù guarda ora a soluzioni rapide ed economiche, tutte legate alla formula del prestito.

Tra i profili sul taccuino del ds Cherubini, Andrea Belotti, Patrick Cutrone e Alberto Cerri emergono come i nomi principali per rinforzare il reparto offensivo.

Si tratta di profili con esperienza in Serie A, compatti e affidabili, che potrebbero integrarsi subito nel progetto tecnico.

Per quanto riguarda Beltrán, invece, la situazione è più complessa: il Parma sarebbe interessato a un prestito, ma il club viola non è propenso a concederlo con questa formula.