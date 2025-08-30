Questo sito contribuisce all'audience di

Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali

Redazione 30 Agosto 2025
Gianluca Scamacca (IMAGO)

Le formazioni ufficiali della sfida della seconda giornata di campionato tra Parma e Atalanta.

Oltre a Bologna e Como anche Parma e Atalanta scendono in campo alle ore 18:30 per la seconda partita della nuova stagione di Serie A.

Da una parte i padroni di casa arrivano dalla sconfitta contro la Juventus nella scorsa giornata all’Allianz Stadium.

Dall’altra i ragazzi di Juric si presentano dopo il pareggio in casa contro il Pisa di Gilardino.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Parma-Atalanta.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Jensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

A disposizione: in attesa

Carlos Cuesta (credit: Parma Calcio 1913)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Dijmsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric

A disposizione: in attesa

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita della seconda giornata di Serie A tra Parma e Atalanta, in programma sabato 30 agosto alle ore 18:30, sarà visibile in tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc.