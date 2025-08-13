Il PSG vince la Supercoppa UEFA: battuto ai rigori il Tottenham

È il PSG a vincere la Supercoppa UEFA: il club francese ha battuto il Tottenham ai rigori dopo aver recuperato da 0-2 a 2-2

Grazie ai calci di rigore il Paris Saint-Germain di Luis Enrique vince la Supercoppa UEFA.

Il PSG comincia la nuova stagione alzando un trofeo dopo la finale del Mondiale per Club persa contro il Chelsea due mesi fa.

Gli uomini di Luis Enrique sono riusciti a recuperare gli Spurs con la rete di Lee Kang-in all’85’ e quella di Gonçalo Ramos al 94′. Gli uomini di Frank, infatti, con il gol di Van De Ven e quello di Romero si erano portati sul 2-0.

Luis Enrique vince il suo secondo trofeo europeo con il PSG in 3 mesi dopo la Champions League.

I prossimi impegni del PSG

L’esordio in Ligue 1 del PSG sarà domenica prossima alle 20:45 in trasferta contro il Nantes

Il weekend dopo, poi, ci sarà il primo match casalingo contro l’Angers