Luis Enrique: “Questo PSG è diverso. Siamo giovani e possiamo migliorare”

Le parole dell’allenatore del Paris Saint Germain, Luis Enrique, dopo la vittoria contro l’Aston Villa in Champions League

Se lo aggiudica il PSG il quarto di finale d’andata di Champions League contro l’Aston Villa. Nonostante lo svantaggio iniziale, firmato da Rogers, i francesi sono riusciti a ribaltare la gara.

A pareggiare nel primo tempo per gli uomini di Luis Enrique è stato Doue. Kvaratskhelia, invece, ha firmato il sorpasso al 49′.

Nei minuti di recupero, poi, Mendes ha segnato il 3-1. Tra i giorni si giocherà il ritorno in casa dell’Aston Villa.

Luis Enrique ai microfoni di SkySport ha commentato la prova del suo PSG contro l’Aston Villa.

PSG, l’intervista post partita di Luis Enrique

Luis Enrique ha cominciato l’intervista parlando dello stato d’animo dei suoi: “Lo stato d’animo è importante in qualsiasi aspetto della vita, e anche nello sport. Noi vogliamo giocare in un modo attraente per i nostri tifosi. Giochiamo bene perché pensiamo che raggiungere un obiettivo sia più semplice giocando così“.

L’allenatore del PSG ha poi continuato: “Ho sempre detto che per me è molto interessante acquistare giocatori giovani ma devono avere ambizione e voglia di fare. Mi sembra che abbiamo la giusta metà tra giovani e non giovani“.

“Questo PSG è diverso”: le parole di Luis Enrique

Per concludere Luis Enrique ha parlato del nuovo corso del PSG: “Questo del PSG di ora è un progetto diverso. La squadra è molto giovane e possiamo continuare a migliorare“.