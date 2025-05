Aspettando PSG-Inter: le ultime in vista della finale di Champions League

Paris Saint-Germain e Inter si sfideranno il 31 maggio nella finale di Champions League a Monaco di Baviera. Gli aggiornamenti live

Manca sempre meno alla notte più attesa. Sabato 31 maggio alle ore 21:00 il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e l’Inter di Simone Inzaghi si sfideranno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale di Champions League.

I nerazzurri e i francesi arrivano all’ultimo atto della coppa dopo aver battuto in semifinale rispettivamente Barcellona e Arsenal. Lo scorso 6 maggio, la squadra di Inzaghi ha vissuto una notte da “pazza Inter” a San Siro.

Il gol del 3-3 di Acerbi al terzo minuto di recupero del secondo tempo e la rete di Frattesi ai supplementari hanno permesso ai nerazzurri di battere il Barça di Hansi Flick. Per l’Inter si tratta della seconda finale di Champions in 3 anni, dopo la sfida di Istanbul contro il Manchester City persa 1-0 nel 2023.

Il Paris Saint-Germain sogna il triplete. Dopo aver vinto la Ligue 1 con 19 punti di vantaggio sul Marsiglia di De Zerbi, Kvaratskhelia e compagni hanno sollevato anche la Coppa di Francia. La formazione francese sogna il terzo trofeo stagionale e la prima Champions League della sua storia.

Road to finale di Champions: gli aggiornamenti

Alcuni giocatori dell’Inter hanno parlato delle loro sensazioni in vista della finale di Champions. Nicolò Barella ha definito “un orgoglio” la seconda finale in 3 anni. L’allenatore Inzaghi ha spronato i suoi a vincere per scrivere la storia.

Oggi, 29 maggio, il Paris Saint-Germain svolgerà l’ultimo allenamento pre finale nel centro sportivo di Poissy. Nella mattinata di domani, venerdì 30 maggio, i parigini lasceranno il ritiro in direzione aeroporto Charles De Gaulle e da lì voleranno fino a Monaco di Baviera. Come raccontato da Sky Sport, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha invitato all’Allianz Arena i 600 dipendenti del club e le leggende del PSG. Il comune di Parigi ha annunciato che nella serata di sabato 31 maggio, la Tour Eiffel si illuminerà con i colori della squadra, il rosso e il blu. In caso di vittoria, nei giorni successivi i ragazzi di Luis Enrique sfileranno per le strade della capitale per celebrare la prima Champions della loro storia.