Il Paris Fc promosso il Ligue 1: decisivo il pareggio contro il Martigues

Il Paris Fc torna in Ligue 1, decisivo l’1-1 contro il Martingues e il pareggio del Metz terzo in classifica

Dall’anno prossimo Parigi avrà nuovamente due squadre in Ligue 1. Il Paris Fc ha ottenuto aritmeticamente la promozione.

La squadra mancava nella serie maggiore dalla stagione 1978/1979. Dopo ben 46 anni ci sarà nuovamente il derby di Parigi.

Il club, qualche mese fa, è stato acquistato per il 52% delle quote da Arnault, magnate di Louis Vuitton e per il 10,6% dal gruppo Red Bull.

Tra i protagonisti della promozione anche una ex conoscenza della Serie A: il centrocampista ex Sassuolo e Fiorentina Maxime Lopez.

I protagonisti

Protagonista principale di questa promozione è sicuramente il bomber della squadra Jean-Philippe Krasso: autore di ben 15 gol e 5 assist in 30 partite di campionato. Il gol che passerà alla storia, però, è quello di Pierre-Yves Hamel, compagno di reparto di Krasso, che ha realizzato la rete contro il Martingues rivelatasi poi decisiva per l’approdo in Ligue 1.

Anche Maxime Lopez si è ritagliato all’interno del club un ruolo importante: il centrocampista ha realizzato 3 gol e 6 assist in 26 partite.