Sviluppo, sostenibilità e Jurgen Klopp: così il Paris FC è pronto a riaffacciarsi in Ligue 1

Il Paris FC scrive la storia: arriva la promozione in Ligue 1 dopo 46 anni di attesa

Mentre il PSG sogna di alzare al cielo la prima Champions League della storia, dall’altra parte di Parigi c’è il Paris FC che dopo 46 anni può festeggiare il ritorno in Ligue 1. Il club francese, insieme all’altra neopromossa Lorient, si è rivelata una vera e propria macchina perfetta: 66 punti in 33 giornate, con 53 gol fatti e 33 subiti. Tra i protagonisti c’è anche Jean-Philippe Krasso che con 15 gol è stato tra gli elementi decisivi nel 4-2-3-1 di Stéphane Gilli. Spazio anche per una vecchia conoscenza del calcio italiano come Maxime Lopez e all’esperienza di Timothee Kolodziejczak che con il Siviglia si è aggiudicato per ben due volte l’Europa League.

Un progetto serio, ambizioso e che fa sognare i tifosi. Dallo scorso anno, il Paris FC può infatti godere della potenza economica della famiglia Arnault, della gestione del gruppo Red Bull e di Jurgen Klopp. Ma qual è il ruolo dell’allenatore tedesco? Head of Football, azionista di minoranza. Il piano è quello di provare a riprodurre un modello già sviluppato da Red Bull con Lipsia e Salisburgo, con l’obiettivo di ampliare le strutture, come ad esempio il centro sportivo.

L’idea è costruire una squadra che possa fare bene sin da subito con l’obiettivo di una salvezza tranquilla per puntare poi alle posizioni europee nel corso degli anni. Un progetto stile Atalanta o meglio ancora Como: i biancoblù, al primo anno di Serie A, hanno mantenuto un posto nella massima serie valorizzando tanti giovani come Nico Paz e Diao con alla guida un allenatore giovane come Fabregas.

Il Paris FC, dunque, è pronto a scovare nuovi talenti dall’Île-de-France, il bacino di talento più rigoglioso del mondo tra case popolari e campetti dove sono cresciuti Mbappé, Pogba, Kanté e tanti altri. Gli strumenti Red Bull permetteranno di potenziare al massimo lo scouting intorno le città di Parigi e San Paolo.

Sviluppo e sostenibilità: i principi del club

Una proprietà forte economicamente e con le idee piuttosto chiare sul futuro. Nessun investimento faraonico come i cugini del PSG, ma sostenibilità e valorizzazione. Il club farà leva su tre pilastri: sviluppo dei talenti, gioco moderno e sostenibilità economica sfruttando la visione e l’esperienza della Red Bull.

Fondamentali saranno gli investimenti sulla formazione, con l’ambizione di emulare quanto buono di fatto dalla Masia del Barcellona come riconosciuto in una recente intervista del presidente Pierre Ferracci. Una sfida stimolante e avvincente resa ancor più affascinante dal confronto con i rivali cittadini.

Paris FC e PSG, un derby parigino diviso da una strada

Il Paris FC dalla prossima stagione giocherà fino al 2029 allo Stade Jean-Bouin. È situato proprio accanto al Parco dei Principi del PSG e solamente una piccola strada separa i due impianti.

L’ultima stagione in cui il Paris FC giocò in Ligue 1 è stata quella 1978/1979. Dopo 46 anni, dunque, nella prossima stagione ci sarà un nuovo derby a Parigi: gli ultimi due in campionato finirono con un doppio pareggio. Viste le due proprietà e le loro ambizioni, si prospettano già due confronti piuttosto accesi nella prossima stagione.

