Le parole del presidente del club argentino su un possibile arrivo di Paredes

Paredes torna al Boca Juniors? Il presidente del club Riquelme ha fatto chiarezza: “Parliamo spesso. Sono fortunato ad avere un rapporto con lui da molto tempo. La verità è che sono emozionato, desideroso di contare su di lui, e le porte sono sempre aperte”.

Un sogno e una speranza, per un ritorno in maglia Boca che, a detta sua, sarebbe storico: “Il mio entusiasmo è ancora maggiore di quello di gennaio. Penso che avremo la possibilità di contare su di lui, e spero che al ritorno dal Mondiale per Club, lo avremo al club. La speranza è che al ritorno dal Mondiale per Club, possa tornare a La Bombonera. Senza dubbio, il suo ritorno sarebbe più importante del mio nel 2007”.

Riquelme ha poi parlato del calciomercato: “Il mercato è stato positivo per noi; avevamo poco tempo. Tenete presente che i club in Argentina sono in vacanza e in Europa la pausa sta appena iniziando, tranne quelli che vengono qui per i Mondiali, quindi avremo tutto il tempo al nostro ritorno. Siamo contenti della squadra, di chi si è unito, ed eravamo entusiasti che Costa viaggiasse con noi. Era molto emozionato; ieri, quando gli hanno detto che avrebbe dovuto aspettare ancora un po’, è rimasto scioccato, ma noi saremo entusiasti che potrà viaggiare”.

Nel corso dell’ultima stagione Paredes ha collezionato 32 presenze (tra campionato e coppa), 4 gol e 2 assist.