Fabio Paratici torna al Tottenham: sarà direttore sportivo degli Spurs insieme a Johan Lange.

Fabio Paratici è pronto a una nuova avventura nella dirigenza del Tottenham Hotspur. Dopo l’addio forzato dello scorso anno in seguito alle vicende giudiziarie legate alla Juventus, il dirigente italiano torna in azione e lo fa nello stesso club londinese che lo aveva accolto nel 2021.

Il suo ritorno segna un nuovo capitolo nella struttura sportiva degli Spurs, che hanno ufficializzato la riorganizzazione del proprio management.

Paratici ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, lavorando a stretto contatto con Johan Lange, già responsabile del settore tecnico, ora promosso alla stessa carica.

Il dirigente italiano torna dunque a Londra dopo un periodo di pausa dal calcio, durante il quale ha mantenuto contatti con diversi club europei e osservato da vicino l’evoluzione del mercato.

Paratici torna al Tottenham: il comunicato

Fabio Paratici torna al Tottenham: “Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici al Club come Direttore Sportivo. Fabio affiancherà Johan Lange, promosso a sua volta Direttore Sportivo”.

Sarà affiancato da Johan Lange: “Si tratta di una parte di una nuova struttura per la nostra attività di calcio maschile, progettata per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutti gli ambiti del calcio maschile“.

Infine, gli Spurs concludono: “Insieme, guideranno la nostra strategia calcistica maschile e daranno vita a un nuovo ambizioso capitolo per il Club. Questa evoluzione rientra nel continuo investimento del Club in strutture calcistiche maschili e femminili di livello mondiale, progettate per garantire un successo duraturo sul campo”.