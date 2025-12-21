Fiorentina, cresce la fiducia per Fabio Paratici: le ultime
Cresce la fiducia in casa viola per Fabio Paratici come nuovo punto di riferimento all’interno della dirigenza.
I contatti sono intensi per trovare una intesa definitiva e convincerlo a lasciare il Tottenham.
Ora dipenderà dalla squadra inglese e dalla volontà dell’ex direttore sportivo della Juventus.
Paratici, intanto, domani 22 dicembre ritornerà in Italia dove resterà fino a venerdì 26.