Fiorentina, cresce la fiducia per Fabio Paratici: le ultime

Gianluca Di Marzio 21 Dicembre 2025
Cresce la fiducia in casa viola per Fabio Paratici come nuovo punto di riferimento all’interno della dirigenza.

I contatti sono intensi per trovare una intesa definitiva e convincerlo a lasciare il Tottenham.

Ora dipenderà dalla squadra inglese e dalla volontà dell’ex direttore sportivo della Juventus.

Paratici, intanto, domani 22 dicembre ritornerà in Italia dove resterà fino a venerdì 26.

 