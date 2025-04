Le parole dell’ex Atalanta Papu Gomez sul suo futuro: l’argentino vorrebbe giocare in una di queste quattro squadre.

Per anni ha incantato migliaia di tifosi dell’Atalanta a suon di giocate e gol, tra i giocatori più decisivi della Serie A. Ora però Alejandro “Il Papu” Gomez è stato costretto a fermarsi.

L’argentino è stato infatti sospeso per due anni a seguito della positività a un test antidoping e non potrà scendere in campo fino ottobre 2025.

Il classe 1988, però, non vuole ancora dire addio al calcio giocato, come rivelato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Il Papu si è ritirato, io no”, ha detto.

Le parole del Papu Gomez

“Alcuni club hanno chiamato il mio procuratore per sapere come sto – ha rivelato -, quando finisce la squalifica e quali sono le mie intenzioni. Voglio aspettare il termine della stagione per capire in quale squadra potrei trovarmi bene, per poi fare il ritiro pre-campionato e lavorare per essere al top a ottobre. Posso fare ancora la differenza, il piede è sempre caldo… (ride, ndr)”.

Sulle squadre in cui vorrebbe giocare ha poi aggiunto: “Il Sassuolo, neopromosso, gioca un calcio propositivo e divertente. In generale, apprezzo chi schiera il trequartista e due esterni: Italiano e il suo Bologna, Palladino che sta facendo bene a Firenze. E poi, chiaramente, la mia Atalanta…”.