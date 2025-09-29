Lutto per Lukaku: è morto il padre Roger. Aveva 58 anni

“Ti sarò per sempre grato”

La famiglia Lukaku è in lutto: è morto all’età di 58 anni il padre di Romelu e Jordan, Roger.

L’attaccante del Napoli lo ha voluto ricordare così sui social: “Grazie per avermi insegnato tutto ciò che so. Ti sarò per sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà mai più la stessa”.

“Proteggendomi e guidandomi come nessun altro avrebbe potuto. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono senza sosta. Ma Dio mi darà la forza per rimettermi in piedi. Grazie di tutto”.

Roger Lukaku è stato un calciatore che ha vestito anche la maglia della nazionale del Repubblica Democratica del Congo.

