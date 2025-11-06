Fiorentina, accordo totale con Vanoli: venerdì mattina l’arrivo in città

La Fiorentina e Paolo Vanoli hanno raggiunto un accordo totale: venerdì mattina l’allenatore sarà in città

Appena dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Mainz, la Fiorentina ha raggiunto un accordo totale con Paolo Vanoli.

L’allenatore lombardo ha trovato l’intesa anche con il Torino per procedere con la risoluzione del contratto.

L’arrivo dell’ex Venezia a Firenze è previsto per domattina, venerdì 7 novembre. A seguire, nel pomeriggio, dirigerà il primo allenamento con la sua nuova squadra.

Vanoli firmerà un contratto di 8 mesi più opzione di rinnovo, e farà il proprio debutto sulla panchina della Fiorentina nella gara contro il Genoa, valida per l’undicesima giornata di campionato. Fischio d’inizio previsto per domenica alle ore 15:00.