Como Women, Paolo Tramezzani sarà il nuovo allenatore
Paolo Tramezzani entra nel calcio femminile: sarà il nuovo allenatore del Como Women
Il F.C. Como Women, società indipendente di Serie A Women, apre una nuova fase affidando la panchina a Paolo Tramezzani.
Per l’allenatore si tratta di un ritorno: torna ad allenare in Italia dopo l’esperienza al Livorno nel 2019/20, e si affaccia per la prima volta al calcio femminile.
Un passaggio importante per una figura di grande esperienza, con un passato da calciatore in club come l’Inter e una carriera da allenatore costruita tra Italia, Svizzera, Grecia e Croazia.