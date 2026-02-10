Questo sito contribuisce all'audience di

Como Women, Paolo Tramezzani sarà il nuovo allenatore

Gianluca Di Marzio 10 Febbraio 2026
Paolo Tramezzani (IMAGO)
Paolo Tramezzani entra nel calcio femminile: sarà il nuovo allenatore del Como Women

Il F.C. Como Women, società indipendente di Serie A Women, apre una nuova fase affidando la panchina a Paolo Tramezzani.

Per l’allenatore si tratta di un ritorno: torna ad allenare in Italia dopo l’esperienza al Livorno nel 2019/20, e si affaccia per la prima volta al calcio femminile.

Un passaggio importante per una figura di grande esperienza, con un passato da calciatore in club come l’Inter e una carriera da allenatore costruita tra Italia, Svizzera, Grecia e Croazia.