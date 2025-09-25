AEL Limassol: esonerato Paolo Tramezzani
Paolo Tramezzani non sarà più l’allenatore dell’AEL Limassol. L’allenatore italiano, arrivato a Cipro dopo l’esperienza svizzera con l’Yverdon, lascerà il club dopo appena 4 partite.
Nell’ultima giornata di campionato cipriota, il suo ormai ex AEL Limassol è uscito sconfitto contro l’Omonia Nicosia per 5-0.
Appena una vittoria nella sua breve esperienza cipriota, arrivata in casa contro l’Olympiakos Nicosia per 2-0. Dopodiché, due sconfitte (di cui quella più pesante con l’Omonia) e un pareggio, arrivato contro l’Ethnikos.
Si attende solo l’annuncio ufficiale del club: ma le strade tra Tramezzani e l’AEL si divideranno a breve.