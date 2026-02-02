Dell’Avellino l’ultimo deposito del calciomercato di gennaio

Nella sessione di calciomercato appena conclusa, sono state diverse le trattative arrivate fino al gong. Vi avevamo raccontato del contratto di Rui Modesto depositato dal Palermo alle 19:59 e 57 secondi, ma c’è chi è arrivato addirittura dopo.

Si tratta dell’Avellino, che ha depositato il contratto di Luca Pandolfi dopo le 20:00. Di preciso alle 20:00 e 50 secondi, a 10 secondi dall’ultimo momento disponibile.

Infatti, i depositi non erano più permessi a partire dalle 21:01 e l’Avellino è riuscito a chiudere l’operazione in entrata dal Catanzaro a 10 secondi dal gong.

Il giocatore ha vissuto questi concitati minuti da casa sua e alla fine ha potuto sorridere per l’esito positivo dell’operazione. Nella giornata di domani, martedì 3 febbraio, sarà ad Avellino per iniziare la sua nuova avventura.