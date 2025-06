Panchine Serie A, la situazione squadra per squadra

Dal Napoli Campione d’Italia alla Cremonese neopromossa: la situazione sulle panchine di Serie A

Il mosaico delle panchine di Serie A sta prendendo sempre più forma. Ci sono squadre che hanno già l’allenatore con cui programmare il mercato estivo e la prossima stagione.

Tante altre, invece, sono ancora alla ricerca del profilo giusto a cui affidarsi. Vediamo quindi insieme la situazione su tutte le panchine dei club di Serie A.

ATALANTA: i nerazzurri hanno già scelto il proprio allenatore, ovvero l’ex Torino e Southampton Ivan Jurić.

BOLOGNA: rinnovato il contratto di Vincenzo Italiano fino al 30 giugno 2027.

La situazione sulle varie panchine di A

CAGLIARI: per il post Nicola, il Cagliari ha deciso di affidare la propria panchina a Fabio Pisacane.

COMO: il Como ha fatto di tutto per trattenere Cesc Fàbregas, respingendo gli interessi provenienti sia dall’Italia (vedi Inter e Roma) che dall’estero (Bayer Leverkusen).

CREMONESE: nella giornata di venerdì 13 giugno, la Cremonese ha annunciato la separazione con Giovanni Stroppa. Resta da risolvere la questione legata al direttore sportivo, mentre per la panchina è stato approcciato Daniele De Rossi.

FIORENTINA: Stefano Pioli – attualmente all’Al-Nassr – sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, ma le varie formalità slittano per via delle questioni fiscali.

Dal Genoa alla Lazio: il punto

GENOA: il genoa e Patrick Vieira proseguono insieme: rinnovato il contratto dell’allenatore francese fino al 30 giugno 2027.

INTER: dopo aver salutato Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno accolto Cristian Chivu, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027

JUVENTUS: lo scorso 13 giugno, la Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di Igor Tudor fino al 30 giugno 2027, con opzione per il 2028.

LAZIO: è ufficiale il ritorno in panchina di Maurizio Sarri, che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo.

Lecce e Milan cambiano, Napoli e Udinese no

LECCE: nelle prossime ore Eusebio Di Francesco firmerà con il Lecce.

MILAN: dopo un campionato chiuso all’ottavo posto, i rossoneri hanno deciso di ripartire da una vecchia conoscenza: si tratta di Massimiliano Allegri. Per lui un contratto biennale con opzione di un anno.

NAPOLI: il Napoli proseguirà con Antonio Conte, figura chiave per l’ottenimento del quarto Scudetto.

PARMA: il Parma, per sostituire Chivu, sta sondando alcuni profili. In questo senso, negli ultimi giorni della scorsa settimana ha guadagnato posizioni l’ex Roma Daniele De Rossi.

Baroni al Torino, Zanetti e Verona avanti insieme

PISA: il Pisa sta puntando forte su Gilardino. La trattativa è molto ben avviata, manca solamente l’ultimo step: il via libera della proprietà americana.

ROMA: la Roma ha accolto Gian Piero Gasperini, reduce da 9 anni sulla panchina dell’Atalanta. Per l’allenatore ex Genoa un contratto fino al 2028.

SASSUOLO: il Sassuolo proseguirà insieme a Fabio Grosso, allenatore con cui ha vinto l’ultimo campionato di Serie B.

TORINO: Marco Baroni è il nuovo allenatore del Toro, con cui lo scorso 5 giugno ha firmato un contratto biennale.

UDINESE: Kosta Runjaić resterà in bianconero, come confermato da lui stesso a fine maggio: “Ho ancora un anno di contratto e non ho intenzione di andare via“.

VERONA: Paolo Zanetti e l’Hellas Verona ancora insieme: l’allenatore rimarrà sulla panchina gialloblù anche per la prossima stagione.