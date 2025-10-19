Questo sito contribuisce all'audience di

Panchina Spezia, avanti per Pagliuca: contatti con l’Empoli per liberarlo

Gianluca Di Marzio 19 Ottobre 2025
Guido Pagliuca (IMAGO)
Per la panchina dello Spezia prende sempre più quota il nome di Guido Pagliuca: contatti con l’Empoli per liberarlo

Dopo la sconfitta nella giornata di ieri contro il Cesena per 2-1 lo Spezia si muove per il cambio in panchina. Come sostituto di D’Angelo i bianconeri insistono per Guido Pagliuca e ci sono stati contatti con l’Empoli per liberare l’allenatore.

Il classe 1976 è stato esonerato dal club toscano lo scorso 14 ottobre e potrebbe già ritrovare panchina in Serie B.

Dalla scorsa stagione, infatti, è possibile per gli allenatori esonerati prima del 20 dicembre ritesserarsi con altri club.