Panchina Spezia, avanti per Pagliuca: contatti con l’Empoli per liberarlo
Per la panchina dello Spezia prende sempre più quota il nome di Guido Pagliuca: contatti con l’Empoli per liberarlo
Dopo la sconfitta nella giornata di ieri contro il Cesena per 2-1 lo Spezia si muove per il cambio in panchina. Come sostituto di D’Angelo i bianconeri insistono per Guido Pagliuca e ci sono stati contatti con l’Empoli per liberare l’allenatore.
Il classe 1976 è stato esonerato dal club toscano lo scorso 14 ottobre e potrebbe già ritrovare panchina in Serie B.
Dalla scorsa stagione, infatti, è possibile per gli allenatori esonerati prima del 20 dicembre ritesserarsi con altri club.