Panchina Roma, Fabregas resta la prima scelta: le ultime novità

Le ultime novità sulla panchina della Roma: i giallorossi non mollano dopo i primi contatti con il Como per Fabregas.

“Nuovo allenatore? Faremo un annuncio quando saremo pronti”, queste le parole del direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi nel pre partita della sfida contro il Torino.

I giallorossi stanno quindi continuando a lavorare per trovare il sostituto di Ranieri, e in particolare per Cesc Fabregas.

La Roma ha infatti un accordo verbale con l’allenatore spagnolo e nella giornata di sabato 24 maggio il ds Ghisolfi ha contatto il presidente del Como Suwarso nel tentativo di avviare una trattativa per liberarlo.

I giallorossi sperano infatti che il Como alla fine molli la presa o che sia Fabregas stesso a spingere per il trasferimento. La formazione lagunare è però convinta che lo spagnolo voglia restare.

Roma, le ultime novità sulla panchina

Se la trattativa per Fabregas non dovesse continuare, la Roma potrebbe tornare su Gasperini o invece muoversi su altri nomi.

Per il momento però i giallorossi continuano a spingere per Fabregas, individuato come il nome giusto per la panchina.