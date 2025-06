Parma, prime idee e valutazioni in panchina: ci sono Gilardino e De Rossi

Per il dopo Chivu, tra i primi nomi della panchina del Parma spuntano quelli di Gilardino e De Rossi

Con Cristian Chivu ormai proiettato verso la panchina dell’Inter (LEGGI QUI LE ULTIME SULLA TRATTATIVA), il Parma inizia a guardarsi intorno per portare sulla panchina un nuovo allenatore.

L’idea è quella di portare nella squadra un allenatore grintoso, perciò si andrà alla ricerca di un profilo in linea con i principi ricercati dal club.

Tra i primi nomi messi in lista, ci sono Alberto Gilardino e Daniele De Rossi. Con nessuno dei due però sono stati ancora avviati contatti diretti.

Parma, De Rossi e Gilardino prime idee per la panchina

Cristian Chivu è ormai proiettato sempre di più verso la panchina dell’Inter, ed è attualmente il candidato numero uno per il ruolo di allenatore nerazzurro. In casa Parma invece, tra i primi nomi sondati ci sono come detto quelli di Alberto Gilardino e di Daniele De Rossi.

Entrambi sono reduci da un esonero, rispettivamente con Genoa e Roma. Motivo per cui Parma potrebbe essere un importante trampolino di lancio per rimettersi in gioco.