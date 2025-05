L’incontro con Conte e l'”ombra” di Allegri: panchina Napoli, la situazione

Il punto sulla panchina del Napoli in vista del prossimo campionato dopo la conquista dello scudetto nella serata di ieri, 23 maggio

Dopo la conquista dello scudetto nella serata di ieri, 23 maggio, il Napoli comincia già a programmare la prossima stagione.

Bisognerà capire nelle prossime ore, come prima cosa, il futuro di Antonio Conte. Servirà conoscere la volontà dell’attuale allenatore azzurro, i suoi stimoli o se abbia già pensato di lasciare.

L’ex Chelsea non ha comunque in queste settimane né incontrato né avuto contatti con nessun altro club.

Solamente dopo aver parlato con Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte deciderà il suo futuro e ascolterà anche le proposte che potrebbero arrivare dal Milan o dalla Juventus.

La situazione di Allegri

In vista dell’incontro con Antonio Conte il Napoli si è tutelato bloccando Massimiliano Allegri per non ritrovarsi nuovamente nella situazione del post Spalletti, in cui erano stati effettuati sondaggi per vari allenatori fino ad arrivare alla metà del mese di giugno, quando fu annunciata la scelta di Rudi Garcia. Gli azzurri si sono mossi prima del Milan per l’allenatore livornese che ritroverebbe anche Giovanni Manna, con cui si conosce benissimo visto il passato insieme alla Juventus.

Naturalmente il Napoli dovrà capire in fretta il futuro della propria panchina per poi muoversi di conseguenza.