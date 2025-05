Allenatore Milan, Italiano vuole restare a Bologna: il punto sulla panchina

Prosegue la ricerca del Milan per trovare un nuovo allenatore in vista della prossima stagione: Italiano il primo nella lista

Il Milan continua a muoversi per risolvere il rebus panchina e trovare il sostituto di Conceiçao in vista della prossima stagione.

Il primo nome della lista è quello di Vincenzo Italiano sul quale il pressing è fortissimo sia da parte di Furlani che da parte di Tare.

L’attuale allenatore del Bologna però è innamorato della piazza ed è orientato verso la permanenza e per lui è pronto un contratto triennale che potrebbe essere sancito nei prossimi giorni.

Nelle ultime ore ha comunicato questa sua volontà anche al Milan ed è difficile quindi che possa rompersi questo legame tra Italiano e il club rossoblù.

La situazione della panchina del Milan

Nella lista per la panchina del Milan c’è anche il nome di Massimiliano Allegri, per il quale però il Napoli si è mosso in anticipo.

Restano, quindi, anche i nomi di Thiago Motta, con il quale non c’è stato alcun contatto per ora, e quello di Antonio Conte per cui i rossoneri potrebbero entrare in scena in caso di una sua partenza da Napoli.