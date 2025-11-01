I primi nomi per il futuro della panchina del Genoa dopo che si va verso la separazione con l’allenatore francese.

In casa Genoa è cambiato tutto in poche ore. Avevamo raccontato del futuro di Patrick Vieira che, dopo la sconfitta interna contro la Cremonese, era a rischio esonero.

Dopo l’incontro di venerdì 31 ottobre con il nuovo ds Lopez, però, il club rossoblù aveva deciso di proseguire con l’allenatore francese almeno fino alla partita contro il Sassuolo. Una delle motivazione era stata la vicinanza che gli aveva mostrato la squadra.

Evidentemente, però, per Vieira non è stato sufficiente e nella notte tra venerdì e sabato qualcosa è cambiato. Sarà addio quindi, e il club ligure si è già attivato per trovare un sostituto.

Con il Sassuolo in panchina ci sarà Mimmo Criscito, mentre in lista per sostituire il francese i primi nomi sono quelli di De Rossi, Vanoli e Gotti.