Panathinaikos-Roma, Mancini espulso dopo un quarto d’ora
Si complica l’ultima partita della League Phase di Europa League per la Roma
Inizio più difficile del previsto per la Roma nell’ultima partita della League Phase di Europa League sul campo del Panathinaikos.
A complicare la partita ci ha pensato l’espulsione di Gianluca Mancini dopo 15 minuti, a causa di un fallo da ultimo uomo sull’attaccante avversario Pantovic, che poteva avviarsi da solo verso la porta di Gollini.
Inizialmente l’arbitro aveva optato per l’ammonizione del difensore giallorosso, salvo poi essere richiamato al Var per possibile espulsione diretta.
Dopo il check, è anche cambiato il colore del cartellino. Inizio in salita per la Roma, che deve cercare di tornare a casa con un posto nelle prime otto del girone unico, che significherebbe passaggio diretto agli ottavi.