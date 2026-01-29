Panathinaikos e Roma si affrontano nell’ultima giornata del girone unico di Europa League: le formazioni ufficiali scelte da Benitez e Gasperini

Nell’ultima giornata della Phase League di Europa, la Roma è atteso ad Atene per provare a strappare il pass diretto per gli ottavi di finale, confermandosi tra le prime otto del girone.

Il Panathinaikos dal suo canto, attualmente al diciannovesimo posto a quota 11, ha già ipotecato il passaggio alla fase playoff, ma proverà ugualmente a dare del filo da torcere ai giallorossi.

La squadra di Gasperini, al sesto posto a quota 15, proverà a imporsi in Grecia per ipotecare il passaggio diretto agli ottavi.

Di seguito le scelte di Benitez e Gasperini per questa sera.

Le formazioni ufficiali di Panathinaikos e Roma

PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. Allenatore: Rafael Benitez

ROMA (3-5-2): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, El Eynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere Panathinaikos-Roma in tv e in streaming

La partita tra Panathinaikos e Roma, in programma questa sera alle ore 21 ad Atene e valida per l’8ª giornata della League Phase di Europa League, sarà visibile su Sky Sport e Nowtv.