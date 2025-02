Cristian Chivu (Imago)

L’ex Samp, che era diventato allenatore dei Caesar in Kings League, si aggregherà allo staff del Parma come collaboratore di Chivu

Cambio in corsa per il Parma, che ha deciso di esonerare Fabio Pecchia dopo gli ultimi risultati negativi per provare a risollevare la stagione.

Al suo posto è stato chiamato Cristian Chivu, alla prima esperienza tra i professionisti dopo la lunga avventura nelle giovanili dell’Inter. Il romeno porta con sé uno staff importante ed esperto, di cui farà parte anche Angelo Palombo.

L’ex mediano, che ha giocato insieme a Chivu proprio all’Inter, lascia così la Kings League Italia dopo poco tempo. Il classe ’81 era stato infatti annunciato poco più di tre settimane fa dai Caesar come wild card, salvo poi diventare allenatore della squadra del Faina ed En3rix.

Termina così la sua avventura nel calcio a 7, e ricomincia quella in Serie A, da collaboratore tecnico di Chivu. L’obiettivo, ovviamente, è quello di portare il Parma alla salvezza.

