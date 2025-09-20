Tutti i vincitori del Pallone d’Oro
L’elenco dei vincitori e tutte le statistiche sul Pallone d’Oro dal 1956 al 2024
Il Pallone d’Oro è un premio annuale assegnato al miglior calciatore del mondo. Il premio è stato fondato da alcuni giornalisti della rivista francese France Football nel 1956.
Fino all’anno 1994, i vincitori del Pallone d’Oro venivano scelti solo fra i calciatori europei; dal 1995 in avanti, il riconoscimento è stato esteso ai giocatori nati al di fuori dell’Europa, purché fossero tesserati presso una squadra europea. Infine, dal 2007 si considerano anche le squadre extra-europee.
Dal 2010 al 2016, è stato assegnato congiuntamente dalla FIFA e da France Football. Da quel momento in poi, c’è stato un ritorno alle origini, con la distinzione tra il trofeo di “FIFA Best Player” e quello, classico, del Pallone d’Oro.
Il premio non è stato assegnato nel 2020 per via della pandemia da Covid-19, che ha costretto alcuni campionati a una conclusione anticipata. Diamo un’occhiata all’elenco di tutti i vincitori del Pallone d’Oro e a qualche curiosità statistica.
Pallone d’Oro, tutti i vincitori
Fra i vincitori del Pallone d’Oro, il primo è stato il calciatore del Blackpool Stanley Matthews. L’ultimo vincitore è stato il centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernandez Cascante, meglio noto come Rodri, premiato il 28 ottobre del 2024. Il detentore del maggior numero di Palloni d’Oro è Lionel Messi con 8 vittorie. Segue Cristiano Ronaldo a quota 5, mentre appaiati a quota 3 ci sono Michel Platini e gli olandesi Johann Cruyff e Marco Van Basten. Infine, tra i vincitori plurimi ci sono anche, a quota due Palloni d’Oro a testa: Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Ronaldo Nazario, Kevin Keegan e Alfredo di Stefano.
Le federazioni che vantano il maggior numero di vincitori del Pallone d’Oro sono la Germania (5 per 7 vittorie), la Francia (5 per 7 vittorie) l’Italia (5 per 5 vittorie). La quota massima di vittorie, invece, non può che appartenere all’Argentina di Lionel Messi a quota 8, seguono a quota 7: la Germania, il Portogallo, l’Olanda e la Francia. Fra i club, invece, il maggior numero di vittorie è condiviso da Barcellona e Real Madrid a quota 12, seguono Milan e Juventus a 8. Fra i vincitori italiani del Pallone d’Oro, il primo è stato Paolo Rossi nel 1982, il più recente Fabio Cannavaro nel 2006. Di seguito l’elenco di tutti i vincitori del Pallone d’Oro.
L’elenco dei vincitori del Pallone d’Oro
1956: Stanley Matthews
1957: Alfredo di Stefano
1958: Raymond Kopa
1959: Alfredo di Stefano
1960: Luis Suarez
1961: Omar Sivori
1962: Josef Masopust
1963: Lev Jasin
1964: Denis Law
1965: Eusebio
1966: Bobby Charlton
1967: Florian Albert
1968: George Best
1969: Gianni Rivera
1970: Gerd Muller
1971: Johann Cruyff
1972: Franz Beckenbauer
1973: Johann Cruyff
1974: Johann Cruyff
1975: Oleg Blochin
1976: Franz Beckenbauer
1977: Allan Simonsen
1978: Kevin Keegan
1979: Kevin Keegan
1980: Karl-Heinz Rummenigge
1981: Karl-Heinz Rummenigge
1982: Paolo Rossi
1983: Michel Platini
1984: Michel Platini
1985: Michel Platini
1986: Igor Belanov
1987: Ruud Gullit
1988: Marco van Basten
1989: Marco van Basten
1990: Lothar Matthaus
1991: Jean-Pierre Papin
1992: Marco van Basten
1993: Roberto Baggio
1994: Hristo Stoichkov
1995: George Weah
1996: Matthias Sammer
1997: Ronaldo Nazario
1998: Zinedine Zidane
1999: Ronaldo Nazario
2000: Luis Figo
2001: Michael Owen
2002: Ronaldo Nazario
2003: Pavel Nedved
2004: Andriy Shevchenko
2005: Ronaldinho
2006: Fabio Cannavaro
2007: Kakà
2008: Cristiano Ronaldo
2009: Lionel Messi
2010: Lionel Messi
2011: Lionel Messi
2012: Lionel Messi
2013: Cristiano Ronaldo
2014: Cristiano Ronaldo
2015: Lionel Messi
2016: Cristiano Ronaldo
2017: Cristiano Ronaldo
2018: Luka Modric
2019: Lionel Messi
2020: non assegnato
2021: Lionel Messi
2022: Karim Benzema
2023: Lionel Messi
2024: Rodri