L’elenco dei vincitori e tutte le statistiche sul Pallone d’Oro dal 1956 al 2024

Il Pallone d’Oro è un premio annuale assegnato al miglior calciatore del mondo. Il premio è stato fondato da alcuni giornalisti della rivista francese France Football nel 1956.

Fino all’anno 1994, i vincitori del Pallone d’Oro venivano scelti solo fra i calciatori europei; dal 1995 in avanti, il riconoscimento è stato esteso ai giocatori nati al di fuori dell’Europa, purché fossero tesserati presso una squadra europea. Infine, dal 2007 si considerano anche le squadre extra-europee.

Dal 2010 al 2016, è stato assegnato congiuntamente dalla FIFA e da France Football. Da quel momento in poi, c’è stato un ritorno alle origini, con la distinzione tra il trofeo di “FIFA Best Player” e quello, classico, del Pallone d’Oro.

Il premio non è stato assegnato nel 2020 per via della pandemia da Covid-19, che ha costretto alcuni campionati a una conclusione anticipata. Diamo un’occhiata all’elenco di tutti i vincitori del Pallone d’Oro e a qualche curiosità statistica.

Pallone d’Oro, tutti i vincitori

Fra i vincitori del Pallone d’Oro, il primo è stato il calciatore del Blackpool Stanley Matthews. L’ultimo vincitore è stato il centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernandez Cascante, meglio noto come Rodri, premiato il 28 ottobre del 2024. Il detentore del maggior numero di Palloni d’Oro è Lionel Messi con 8 vittorie. Segue Cristiano Ronaldo a quota 5, mentre appaiati a quota 3 ci sono Michel Platini e gli olandesi Johann Cruyff e Marco Van Basten. Infine, tra i vincitori plurimi ci sono anche, a quota due Palloni d’Oro a testa: Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Ronaldo Nazario, Kevin Keegan e Alfredo di Stefano.

Le federazioni che vantano il maggior numero di vincitori del Pallone d’Oro sono la Germania (5 per 7 vittorie), la Francia (5 per 7 vittorie) l’Italia (5 per 5 vittorie). La quota massima di vittorie, invece, non può che appartenere all’Argentina di Lionel Messi a quota 8, seguono a quota 7: la Germania, il Portogallo, l’Olanda e la Francia. Fra i club, invece, il maggior numero di vittorie è condiviso da Barcellona e Real Madrid a quota 12, seguono Milan e Juventus a 8. Fra i vincitori italiani del Pallone d’Oro, il primo è stato Paolo Rossi nel 1982, il più recente Fabio Cannavaro nel 2006. Di seguito l’elenco di tutti i vincitori del Pallone d’Oro.

L’elenco dei vincitori del Pallone d’Oro

1956: Stanley Matthews

1957: Alfredo di Stefano

1958: Raymond Kopa

1959: Alfredo di Stefano

1960: Luis Suarez

1961: Omar Sivori

1962: Josef Masopust

1963: Lev Jasin

1964: Denis Law

1965: Eusebio

1966: Bobby Charlton

1967: Florian Albert

1968: George Best

1969: Gianni Rivera

1970: Gerd Muller

1971: Johann Cruyff

1972: Franz Beckenbauer

1973: Johann Cruyff

1974: Johann Cruyff

1975: Oleg Blochin

1976: Franz Beckenbauer

1977: Allan Simonsen

1978: Kevin Keegan

1979: Kevin Keegan

1980: Karl-Heinz Rummenigge

1981: Karl-Heinz Rummenigge

1982: Paolo Rossi

1983: Michel Platini

1984: Michel Platini

1985: Michel Platini

1986: Igor Belanov

1987: Ruud Gullit

1988: Marco van Basten

1989: Marco van Basten

1990: Lothar Matthaus

1991: Jean-Pierre Papin

1992: Marco van Basten

1993: Roberto Baggio

1994: Hristo Stoichkov

1995: George Weah

1996: Matthias Sammer

1997: Ronaldo Nazario

1998: Zinedine Zidane

1999: Ronaldo Nazario

2000: Luis Figo

2001: Michael Owen

2002: Ronaldo Nazario

2003: Pavel Nedved

2004: Andriy Shevchenko

2005: Ronaldinho

2006: Fabio Cannavaro

2007: Kakà

2008: Cristiano Ronaldo

2009: Lionel Messi

2010: Lionel Messi

2011: Lionel Messi

2012: Lionel Messi

2013: Cristiano Ronaldo

2014: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modric

2019: Lionel Messi

2020: non assegnato

2021: Lionel Messi

2022: Karim Benzema

2023: Lionel Messi

2024: Rodri