Lunedì 22 settembre si assegnerà il Pallone d’oro per l’edizione del 2025: tutte le informazioni su dove vedere la cerimonia

Si avvicina sempre di più la cerimonia del Pallone d’Oro 2025. Il prestigioso premio verrà assegnato lunedì 22 settembre al Théâtre du Chatelet di Parigi, per la sua 69ª edizione.

Nell’ultima edizione ha trionfato il centrocampista del Manchester City, Rodri, che aveva ritirato il premio durante il periodo del suo lungo infortunio.

Tra i 30 candidati al Pallone d’Oro 2025 ci sono due giocatori di Serie A. Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, arrivati in finale di Champions League con l’Inter, sono gli unici in lista.

C’è ancora Lamine Yamal, che si era posizionato ottavo nella scorsa edizione, oltre a diversi giocatori del PSG, da Dembelé a Doué, passando per Hakimi e Joao Neves. L’unico italiano in lista, invece, è Gigio Donnarumma, che dopo una stagione da protagonista con i parigini è passato al Manchester City.

Pallone d’Oro 2025, dove vedere la cerimonia

L’inizio della cerimonia del Pallone d’Oro 2025 è previsto per le 20:00. Oltre al premio per il miglior giocatore dell’anno, verranno assegnati diversi trofei, come il Pallone d’Oro femminile, il trofeo Kopa per il miglior giovane, il trofeo Yashin per il miglior portiere e diversi altri.

Sarà possibile vedere la cerimonia sul canale YouTube ufficiale de L’Equipe. A presentare la serata saranno Ruud Gullit e Kate Scott.