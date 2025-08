Pallone d’Oro 2025, i candidati

Pallone d’Oro (Imago)

Nella giornata di domani, giovedì 7 agosto 2025, verranno annunciati i candidati del Pallone d’Oro 2025

Chi succederà a Rodri? È ancora presto per scoprirlo, dato che la cerimonia del Pallone d’Oro è in programma per il 22 settembre Théâtre du Châtelet di Parigi, ma da domani – 7 agosto – si avrà un quadro più chiaro di chi potrebbe spodestare dal trono il centrocampista del Manchester City.

Alle 15 verranno infatti annunciati i 30 candidati per l’edizione 2025, che si contenderanno il premio di miglior giocatore del mondo.

Le premesse sono chiare: tra i favoriti ci sono i parigini Dembelé, Vitinha e Donnarumma oltre che il giovanissimo Yamal, ma non mancheranno le sorprese.

La lista, come detto, verrà annunciata nel pomeriggio di giovedì 7 agosto da France Football.