Pallone d’Oro 2025, i candidati

Pallone d’Oro (Imago)

Nella giornata di giovedì 7 agosto 2025, verranno annunciati i candidati del Pallone d’Oro 2025

Chi succederà a Rodri? È ancora presto per scoprirlo, dato che la cerimonia del Pallone d’Oro 2025 è in programma per il 22 settembre Théâtre du Châtelet di Parigi. Ma da giovedì 7 agosto – si avrà un quadro più chiaro di chi potrebbe spodestare dal trono il centrocampista del Manchester City.

Nel pomeriggio verranno infatti annunciati i 30 candidati per l’edizione 2025, che si contenderanno il premio di miglior giocatore del mondo.

Le premesse sono chiare: tra i favoriti ci sono i parigini Dembelé, Vitinha e Donnarumma oltre che il giovanissimo Yamal, ma non mancheranno le sorprese.

La lista, come al solito, verrà annunciata da France Football.