Atalanta, Palladino: “Mi aspetto che la squadra dia una prova di grande maturità”

Le parole di Palladino nel pre-partita di Eintracht Francoforte-Atalanta, match valevole per la quinta giornata di Champions League

Quinta sfida europea per l’Atalanta di Palladino. Dopo l’esordio in campionato contro il Napoli, arriva un altro esordio importante per l’allenatore italiano.

Nelle prime 4 giornate della League Phase, l’Atalanta ha portato a casa 7 punti grazie a due vittorie contro il Marsiglia e il Club Brugge, un pareggio contro lo Slavia Praga e una sconfitta alla prima giornata contro il PSG.

Nel pre-partita del match, Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ha esordito: “Il presente dice che siamo qui, in questo stadio molto bello e in questa competizione, che è un sogno per tutti i calciatori e gli allenatori. Vuol dire che in questi anni è stato fatto un bel lavoro per arrivare qui. Non vedo l’ora che inizi la partita perché mi aspetto che stasera la squadra dia una prova di grande maturità”.

Le parole di Palladino prima di Eintracht-Atalanta

Ha proseguito: “Lì ho visti carichi e concentrati. Ci saranno delle difficoltà, ma dobbiamo reagire da squadra. Scamacca ha fatto bene nell’ultima partita contro il Napoli quando è entrato, anche Kossounou è entrato benissimo. Questa è una squadra con grandi valori e chi entra dalla panchina è un valore aggiunto. Abbiamo dei giocatori molto forti, molto validi. Guardo tutti e tutto. Per me è competizione, li conosco da pochi giorni e più sto con loro più li conosco a livello tecnico e umano“.

In chiusura, Palladino ha dichiarato: “Ovviamente ho cercato di mettere la squadra migliore in campo. Si difende insieme e si attacca insieme, questo è il mio principio. L’Atalanta ha una mentalità propositiva. Sappiamo che ci possiamo prendere dei rischi dietro, a me piace difendere anche attaccando. Questa è una squadra che gioca un calcio fluido, si muovono tanto e non danno punti di riferimento“.