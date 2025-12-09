Atalanta, Palladino: “Serve una partita perfetta, vogliamo dimostrare il nostro valore”

Le considerazioni di Palladino nell’intervista rilasciata prima di Atalanta-Chelsea, valida per la 6ª giornata di Champions League

Atalanta e Chelsea si affrontano alla New Balance Arena di Bergamo, partita valida per il sesto turno di Champions League.

I nerazzurri sono reduci dalla vittoria esterna sul campo dell’Eintracht Francoforte, mentre i Blues hanno vinto 3-0 a Stamford Bridge contro il Barcellona.

Le due squadre si incrociano nella 6ª giornata di Champions, e prima del fischio d’inizio X ha esposto le proprie sensazioni ai microfoni di Sky Sport.

In prima battuta, Palladino ha dichiarato: “Ieri i ragazzi si sono allenati bene, ho visto quello che volevo vedere dopo una brutta prestazione in campionato. Ho rivisto lo spirito che serve in queste partite. Giochiamo contro una squadra molto forte, campione del mondo e con tante individualità. “.

Atalanta-Chelsea, l’intervista pre partita di Palladino

Raffaele Palladino si è espresso così sulla partita che si aspetta dai suoi, e sulle condizioni dei giocatori: “Serve una partita perfetta, servirà soffrire, attaccare e difendere da squadra. Mi aspetto una grande partita davanti ai nostri tifosi. Hien era affaticato, aveva il flessore che gli dava fastidio dopo Verona. Kolasinac va recuperato, non è al 100%, ma stasera può dare tanto”.

Sul Chelsea e su Maresca: “Le partite contro queste squadre, contro questi allenatori, sono fatte da tante partite all’interno della stessa. So che i miei ragazzi ce la metteranno tutta. Vogliamo provare a competere contro una squadra molto forte e dimostrare il nostro valore”.