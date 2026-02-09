Atalanta, Palladino su Raspadori: “Lo volevamo a tutti i costi. Deve giocare tanto”

I commenti di Raffaele Palladino dopo la vittoria della sua Atalanta contro la Cremonese

Il 2-1 contro la Cremonese è il settimo risultato utile consecutivo dell’Atalanta di Palladino, che si porta momentaneamente a -2 dal Como sesto.

Un successo, quello nerazzurro, che porta le firme di Krstović e Zappacosta. Per la Cremonese a segno Thorsby.

Nel corso dell’intervista post partita rilasciata ai microfoni di Dazn, Raffaele Palladino ha parlato della prestazione della sua formazione: “Una risposta importante da parte del gruppo, da parte della squadra e di chi ha giocato anche meno: vedi Pasalic, vedi Samardžić che all’ultimo secondo ha dovuto giocare dall’inizio. Vedi Kolasinac che non giocava da tanto, Krstović ha fatto una grande partita. Ho avuto grandi risposte, mi piace lo spirito dei ragazzi. Mi piace che chiunque gioca in questo momento si esalta, gioca al massimo delle prossime proprie possibilità. Danno tutto, sudano la maglia. Questo deve essere il nostro spirito perché i nostri tifosi vogliono questo“.

Ha proseguito: “Siamo molto felici e orgogliosi. Non abbiamo fatto ancora nulla perché siamo indietro in classifica. Era importante perché l’avevo definita una prova di maturità e ho visto una squadra molto matura“.

Atalanta-Cremonese, l’intervista post gara di Palladino

Su Krstović e il suo stato di forma: “Non ho segreti con gli attaccanti, gli stimolo, gli faccio lavorare tanto e do tanta fiducia. Parlo tanto con loro e cerchiamo di giocare tanto con gli attaccanti. È un ragazzo che ha grande spirito e ha un atteggiamento giusto. Si è sempre allenato a mille, è un esempio. Si merita queste soddisfazioni. È trainante anche per i compagni, sta facendo bene però tutto il reparto offensivo sta facendo bene”

Sull’acquisto di Raspadori: “Jack è un giocatore che volevamo a tutti i costi. La società è stata bravissima a cercarlo, volerlo e a fargli capire che era un progetto giusto per lui. Per noi è un giocatore importante perché è giovane, italiano ed è un vincente. Ha portato una giusta mentalità e si è integrato subito bene nel gruppo. Deve giocare il più possibile perché deve trovare la forma migliore. Gli manca ancora un po’ di brillantezza. Sono molto felice di Jack e di quello che sta facendo“.