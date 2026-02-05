Atalanta, Palladino: “Siamo stati cinici e compatti. La vittoria è per i tifosi”

L’intervista di Raffaele Palladino dopo Atalanta-Juventus, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e supera i quarti di finale di Coppa Italia. Decisive le reti di Scamacca su rigore, Kamaldeen Sulemana e Mario Pašalić.

In semifinale i nerazzurri affronteranno la vincente tra Bologna e Lazio.

Al termine della sfida della New Balance Arena, Raffaele Palladino ha commentato la prestazione del suo gruppo in un’intervista a Sport Mediaset.

Palladino ha esordito facendo i complimenti alla sua squadra: “Sono molto felice, ringrazio tutti. La vittoria è per i nostri tifosi. Una serata perfetta, vogliamo arrivare in fondo alla competizione, stiamo crescendo. I subentrati hanno fatto la differenza. Conto su tutti i ragazzi“.

Atalanta-Juve, le considerazioni di Palladino

Il suo commento sulla partita: “Siamo stati cinici e compatti. La Juve mi ha impressionato, l’allenatore è uno dei migliori in circolazione. La nostra vittoria acquista ancora più valore. Dobbiamo essere onesti su tutto. All’intervallo ho chiesto alla squadra se volesse abbassarsi e mi ha risposto di no“.

Nella parte finale dell’intervista, Palladino ha dichiarato: “Dovevamo ritrovare il DNA, adesso sono venute fuori le qualità. Questo è un mese difficile, abbiamo altre competizioni. Ora ho detto alla squadra che mi aspetto una grande partita contro la Cremonese“.