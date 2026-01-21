L’intervista post partita di Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, dopo la gara di Champions League contro l’Athletic Club

Brutta sconfitta per l’Atalanta di Raffaele Palladino, che in Champions League ha perso la sua seconda gara.

Partita, quella disputata contro l’Athletic Club, che ha archiviato la settima giornata della prima fase della competizione.

Del match e di tanto altro ha parlato nel post match Raffaele Palladino, allenatore del club.

Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Atalanta, le parole di Palladino dopo la gara contro l’Athletic Club

Palladino ha detto: “Difficile da spiegare una partita del genere. Abbiamo sbloccato la gara, potevamo andare sul 2-0 e all’intervallo ci siamo detti di restare in partita. Siamo entrati bene e poi inspiegabilmente questo gol ci ha dato una mazzata. Abbiamo preso gol che non prendiamo noi, è stato un blackout. Non so perché accade, parlo con i ragazzi e non ci dormo la notte su questo. Dobbiamo capire certi momenti e starci dentro. In Champions certi errori li paghi, c’è rammarico. Dobbiamo tutti metterci qualcosa in più“.

Per continuare con: “Loro su tre tiri hanno fatto tre gol. Da terzi a tredicesimi? Lo sappiamo, ma non deve toccarci. Il nostro obiettivo è quello di qualificarci, sognavamo di arrivare lì ma a me interessa crescere sulle cose che non vanno. Quando le partite si mettono male bisogna stare nella difficoltà, mentre noi non siamo stati capaci. Anche subendo un gol dovevamo reagire non in maniera passiva“.

Ai microfoni di Sky Sport anche Scamacca: “Loro da due mezze occasioni sono andati in vantaggio, questa è la Champions. Poca concretezza? Abbiamo anche noi le nostre colpe ma quando perdi una partita del genere forse è mancanza di lucidità e di attenzione. Nel primo tempo siamo stati in controllo e poi siamo calati, non riuscivamo più a trovare le nostre giocate”.