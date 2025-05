Fiorentina, Palladino: “Le difficoltà non ci devono spaventare. Credo in questi ragazzi”

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, nel pre-partita del match contro il Betis, valido per la semifinale di ritorno di Conference League.

È il giorno della verità per la Fiorentina: la squadra di Palladino ospita il Betis all’Artemio Franchi per la semifinale di ritorno di Conference League.

I viola dovranno ribaltare il 2-1 dell’andata, arrivato con i gol di Ezzalzouli, Antony e Ranieri al Benito Villamarin.

Nel pre-partita, l’allenatore della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole.

Fiorentina, le parole di Palladino prima del Betis

Palladino ha esordito: “I minuti nello spogliatoio li devi percepire, devi capire se la squadra ha bisogno di carica o leggerezza. I ragazzi sono stati fantastici in questi giorni, hanno lavorato con grande energia e fiducia. Ho solo fatto un breve discorso dove ho toccato alcune corde. Abbiamo fatto un anno di difficoltà anche extra-calcistiche, superando momenti difficili. Siamo stati uniti, abbiamo fatto gruppo. Tutti dalla stessa parte, ora ci giochiamo il passaggio in finale. Queste difficoltà non ci devono spaventare, dobbiamo superarle insieme”.

Poi, ha continuato: “Gli esterni stanno bene, con la Roma Gosens non è stato bene durante la notte, ora ha recuperato. Dodo ha fatto un miracolo a recuperare. Lo hanno rimesso in piedi in pochi giorni”.

Infine, ha concluso: “Quando prepari queste partite devi prepararne più di una. Devi essere pronto a tutti, ai cambi e alle eventualità. Non mi aspettavo Rodriguez, ma lo conosciamo bene, ha giocato in Italia. Lo Celso me lo aspettavo perché all’andata ha fatto bene quando è entrato”.