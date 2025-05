Fiorentina, Palladino: “Sento la responsabilità verso tutti. Il gruppo è compatto”

Le parole dell’allenatore a pochi giorni dalla sfida di Serie A contro il Bologna

La Fiorentina di Raffaele Palladino è pronta a tornare in campo. La squadra viola, reduce dall’eliminazione in Conference League, affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano.

I viola, dopo aver rimediato una sconfitta esterna contro il Venezia, sono alla ricerca dei tre punti che mancano dal 27 aprile, quando Kean e compagni superarono l’Empoli sul 2-1.

Alla vigilia dell’incontro, Italiano ha presentato la sfida in conferenza stampa. “Avremo fuori Beltran, Folorunsho e Zaniolo mentre Gud e Kean hanno fatto solo una prima parte di lavoro con la squadra. Vediamo come stanno domani e come rispondono alla seduta di oggi. Valuteremo tutto di ora in ora”.

“La squadra è pronta a tutte le emergenze. Difficile dire chi tra Gud e Kean sia più vicino al rientro: ogni recupero è soggettivo, indicativamente hanno fatto poco: ripeto, vediamo domani ma teniamoci la porta aperta”.

Fiorentina, le parole di Palladino

L’allenatore ha aggiunto. “Responsabilità? Certo che la sento, verso tutti. Sicuramente nelle ultime due o tre partite abbiamo subito una mazzata. La gara di Venezia volevamo vincerla ma non ci siamo riusciti. È stata una settimana negativa ma il gruppo è solido e competitivo”.

Palladino ha concluso. “Faccio i complimenti al Bologna per la vittoria della Coppa: lo faccio alla società, a Italiano e ai calciatori che hanno fatto qualcosa di importante. Mi aspetto un clima sicuramente particolare: arriviamo da una settimana non facile, speravamo di arrivare a questa gara con tutt’altro entusiasmo ma dobbiamo tirare fuori il massimo da questa situazione”.