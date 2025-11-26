Le parole di Raffaele Palladino dopo il suo esordio in Champions League sulla panchina dell’Atalanta

Esordio vincente per Raffaele Palladino in Champions League. La sua Atalanta espugna il “Waldstadion” di Francoforte vincendo per 0-3 grazie alle reti di Lookman, Ederson e De Ketelaere.

L’Atalanta si porta così a 10 punti in classifica quando mancano 3 giornate al termine della League Phase.

Il prossimo avversario dei nerazzurri sarà il Chelsea di Enzo Maresca che sta vivendo un ottimo momento di forma e che ha battuto il Barcellona per 3-0 nell’ultima giornata.

Al termine della partita Palladino ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Raffaele Palladino

L’allenatore ha iniziato sull’emozione della Champions League: “È stata una notte magica, voglio ringraziare la società per la fiducia e il mio staff. In primis però devo ringraziare i miei ragazzi, meritavano una soddisfazione del genere. Mi hanno regalato una serata indimenticabile, ci serviva una scintilla che sbloccasse mentalmente la squadra”.

Per poi continuare con l’analisi della prestazione: “Ci sono indubbiamente aspetti da migliorare, la squadra però ascolta e reagisce bene. Oggi è stata una partita tosta contro una squadra con dei valori. Molte squadre forti hanno faticato in questo stadio. Noi abbiamo creato tanto e quello che mi è piaciuto di più è aver giocato di squadra, potevamo fare anche altri gol. La vittoria serviva per il morale dei ragazzi”.

Palladino: “Sono sicuro che insieme a questo gruppo faremo grandi cose”

Palladino ha poi raccontato un episodio avvenuto negli spogliatoi: “Ho scritto su un foglio il DNA che doveva trovare la squadra e ognuno di loro mi ha dato un aggettivo. Sono venute fuori cose molto importanti e stasera abbiamo cercato di metterle in pratica. Questa squadra ha dei valori tecnici e morali, avevano solo bisogno di un po’ di entusiasmo”.

Per poi concludere ancora sull’aneddoto: “Gli aggettivi più belli che hanno scritto? Coraggio, leggerezza, ambizione. Ce ne sono tanti, l’ho appeso nello spogliatoio. Io dico sempre che il DNA deve essere quello dei bergamaschi, dobbiamo restare umili e lavorare sodo. Sono sicuro che insieme faremo grandi cose”.