Atalanta, Palladino: “Contro il Chelsea per dimostrare chi siamo. Vogliamo la partita perfetta”

Le parole di Raffaele Palladino precedenti alla sfida di Champions League contro il Chelsea di Enzo Maresca

Dopo le tre vittorie consecutive contro Eintracht, Fiorentina e Genoa, è arrivato uno stop per l’Atalanta di Raffaele Palladino con la sconfitta per 3-1 contro il Verona.

Ma i nerazzurri dovranno subito voltare pagina: martedì 9 dicembre alle ore 21:00, l’Atalanta ospiterà il Chelsea di Enzo Maresca nella sesta giornata di League Phase di Champions League.

Palladino ha presentato il match in conferenza stampa, partendo dalla sconfitta nell’ultima giornata di campionato: “Si riparte con la consapevolezza di aver offerto una prestazione al di sotto dei nostri standard. Il confronto con i ragazzi è stato onesto e diretto: ho visto nei loro occhi un profondo dispiacere per come si sono sviluppati gli eventi a Verona“.

Per poi aggiungere: “Non vogliamo e non dobbiamo ripetere prove del genere. La fortuna del calendario è che il calcio ti offre subito un’opportunità di riscatto: domani abbiamo l’occasione di misurarci contro il Chelsea e dimostrare chi siamo davvero“.

Atalanta, Palladino: “Non devono più accadere questi passaggi a vuoto”

Prima di voltare pagina, Palladino ha nuovamente ribadito: “Ho la fortuna di allenare un gruppo composto prima di tutto da grandi uomini, che sentono forte il desiderio di rivalsa. Certi passaggi a vuoto non devono più accadere, è vero, ma piangersi addosso non serve: bisogna voltare pagina immediatamente“.

Ora l’attenzione è su una settimana in cui arrivano le partite contro Chelsea e Cagliari: “Tra la sfida ai Blues e la successiva gara contro il Cagliari dobbiamo ritrovare il nostro passo, dando tutto ciò che abbiamo. L’obiettivo per domani sera è chiaro: vogliamo mettere in campo la partita perfetta“.

Palladino: “Schiererò la miglior formazione possibile”

L’allenatore dell’Atalanta ha spiegato cosa servirà per fare l’impresa contro i campioni del mondo in carica: “Vogliamo esprimerci ai massimi livelli, perché per raggiungere grandi traguardi serve il contributo di ogni singola componente“.

Infine, ha concluso: “Schiererò la formazione migliore possibile dall’inizio, ma in sfide di questo logorio fisico e mentale sarà fondamentale anche chi subentra. Chiunque metterà piede in campo dovrà dare il suo contributo“.