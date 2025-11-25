Atalanta, Palladino: “Vogliamo ritrovare il nostro DNA”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino in conferenza stampa

L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro l’Eintracht Frankfurt ai microfoni di Sky Sport.

Per Palladino quello di domani sarà il suo esordio in Champions League da allenatore. L’Atalanta attualmente si trova al sedicesimo posto della League Phase con 7 punti.

L’avversario sarà l’Eintracht Frankfurt, reduce dallo 0-0 casalingo contro il Napoli di Antonio Conte e ventitreesimo nella competizione.

“Indubbiamente già la parola Champions mette emozione ma domani dobbiamo essere concentrati. L’Eintracht è una squadra forte. Sappiamo che è una competizione europea ed è importante. L’emozione la dobbiamo lasciare da parte al fischio d’inizio. La cosa che mi fa stare tranquillo sono le risposte dei ragazzi, sono orgoglioso di loro“, ha esordito.

Le parole di Palladino in conferenza stampa

Palladino ha continuato: “L’intensità, gli stadi, l’atmosfera della Champions rendono tutto più bello. Dobbiamo alzare l’asticella. Noi siamo venuti qui con la consapevolezza di poter fare una bella prestazione. Vogliamo ritrovare il nostro DNA“.

Infine ha concluso: “A me è sembrato un’eternità stare fuori. Sono stati 5 mesi di grande esperienza professionale, ho studiato anche l’inglese che è fondamentale per questo lavoro e per me. È fondamentale studiare nuove lingue. Ho viaggiato molto, sono andato anche in Inghilterra a vedere tante partite. Ho studiato tanto il campionato inglese“.