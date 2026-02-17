Le parole di Raffaele Palladino al termine di Borussia Dortmund-Atalanta di Champions League: tutte le dichiarazioni

Si ferma la striscia di risultati positivi dell’Atalanta. Dopo il pareggio contro il Como e le vittorie contro Juventus, Cremonese e Lazio, è arrivata una sconfitta contro il Borussia Dortmund.

Ai tedeschi dunque il primo turno del playoff di Champions League, che si sono imposti con il risultato di 2-0.

Una gara combattuta, decisa dai gol segnati nella prima frazione da Guirassy e Beier. “Lasciamo stare chi manca, dobbiamo guardare chi c’è. Peccato che siamo partiti 1-0 perché sapevamo che sono un’ottima squadra con tanti giocatori forti che sanno attaccare la profondità. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente”, ha dichiarato Raffaele Palladino, allenatore dei nerazzurri.

Ritorno che si giocherà a Bergamo il 25 febbraio alle 18:45, dopo che l’Atalanta avrà affrontato in campionato il Napoli di Antonio Conte.

Atalanta, le parole di Palladino dopo il Borussia Dortmund

Palladino ha poi continuato sul match: “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto più soluzione e più opportunità. Ho avuto la sensazione di poter fare qualcosa in fase offensiva ma ci è mancata qualità. Abbiamo fatto il primo tempo in casa loro ma abbiamo il secondo a casa nostra. Ho parlato ai ragazzi e ho detto che se hanno fatto due gol loro possiamo farli anche noi“.

Per aggiungere: “Il mancato saluto con Kovac? Loro protestavano tanto dalla panchina e io cerco di non farlo. Lascio gli arbitri decidere e penso solo quello“.

Sull’attacco

Sui singoli Palladino ha poi detto: “I loro attaccanti sono forti e loro hanno grandi qualità tecniche. Io sono rimasto molto colpito dai loro centrocampisti. La nostra mentalità però deve essere di avere coraggio. È ancora tutto da giocare e io ci credo, come i miei ragazzi. Li abbiamo studiati, non sarà facile ma le partite sono belle anche per le rimonte. I nostri tifosi ci spingeranno“.

Per concludere con: “Nel primo tempo eravamo un po’ lenti nella manovra e un po’ leggibili. Dobbiamo attirare di più la pressione. Abbiamo attaccato poco la profondità e dovevamo alternare di più le giocate. Loro sono secondi in Bundes a soli 6 punti dal Bayern Monaco. Le cose che non sono andate le analizzeremo tutti insieme, noi ci proveremo con tutte le nostre forze. Mi dispiace per il risultato, loro sono stati cinici e per questo dobbiamo crederci ed essere positivi. Il nostro sogno è di passare ma dobbiamo dare tutto per provarci, queste partite ti fanno crescere“.