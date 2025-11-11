Atalanta, Palladino è arrivato a Zingonia | LIVE
Le ultime in casa Atalanta: oggi l’annuncio ufficiale di Palladino
10.40 – L’allenatore firmerà un contratto con scadenza giugno 2027.
10.37 – Anche Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: pronta la sua terza avventura in Serie A. Dietro di lui anche il vice Federico Peluso.
10.17 – Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico sono arrivati a Zingonia. A breve atteso anche Raffaele Palladino.
Atalanta, è il giorno di Raffaele Palladino
Dopo aver ufficializzato l’esonero di Ivan Jurić l’Atalanta è pronta ad accogliere Raffaele Palladino. Monza, Fiorentina e ora la Dea: l’allenatore riparte da Bergamo.
Palladino firmerà un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno 2027.