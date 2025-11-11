Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, Palladino è arrivato a Zingonia | LIVE

Marco Bovicelli 11 Novembre 2025
Raffaele Palladino

Le ultime in casa Atalanta: oggi l’annuncio ufficiale di Palladino

10.40 – L’allenatore firmerà un contratto con scadenza giugno 2027.

10.37 – Anche Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: pronta la sua terza avventura in Serie A. Dietro di lui anche il vice Federico Peluso.

 

10.17 – Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico sono arrivati a Zingonia. A breve atteso anche Raffaele Palladino.

Luca Percassi e Tony D’Amico, Atalanta

Atalanta, è il giorno di Raffaele Palladino

Dopo aver ufficializzato l’esonero di Ivan Jurić l’Atalanta è pronta ad accogliere Raffaele Palladino. Monza, Fiorentina e ora la Dea: l’allenatore riparte da Bergamo.

Palladino firmerà un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno 2027.