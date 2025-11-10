In via di definizione l’accordo tra l’Atalanta, l’allenatore e il suo staff

Dopo aver comunicato ufficialmente l’esonero di Ivan Juric, l’Atalanta sta già pensando a definire l’accordo col suo successore.

La scelta finale è ricaduta su Raffaele Palladino, che ha già dato il suo ok e con il quale ormai è tutto fatto.

L’accordo è in via di definizione e va trovato più che altro con il suo staff. Il contratto sarà di un anno e mezzo, con scadenza a giugno 2027.

La società bergamasca intende arrivare alla firma nelle prossime ore e annunciare il nuovo allenatore nella giornata di domani, martedì 11 novembre.