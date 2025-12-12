Palestra nel mirino dell’Inter per la fascia. Il punto sul futuro dell’esterno

L’Inter ha messo gli occhi su Palestra, che si è messo in evidenza con la maglia del Cagliari in questa stagione. La pista rimane molto complicata

Come riportato da Matteo Barzaghi, l’Inter ha messo gli occhi su Marco Palestra in vista del futuro. Ai nerazzurri piace tanto il profilo dell’esterno classe 2005, grande protagonista con la maglia del Cagliari in questa stagione, ma al momento non si è mosso ancora nulla.

La pista rimane complicata sia per la grande concorrenza, sia in Italia che da alcuni club di Premier League, che per la presenza dell’Atalanta.

Il cartellino è infatti di proprietà del club bergamasco, che valuta Palestra almeno 40 milioni di euro. Quello che è sicuro è che il profilo del ragazzo originario di Buccinasco, comune alle porte di Milano, e passato anche per l’Accademia Inter piace molto alla dirigenza milanese.