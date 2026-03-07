Doppio giallo per simulazione in Como-Cagliari: la ricostruzione
Doppio episodio di simulazione durante Como-Cagliari. Palestra ed Esposito sono stati ammoniti dall’arbitro Marinelli.
Il numero 2 rossoblù è stato ammonito dopo essere caduto in area di rigore al minuto 65.
Per l’attaccante invece l’episodio è accaduto fuori dall’area di rigore dopo un contrasto con Jacobo Ramon al minuto 71.
Entrambe le ammonizioni hanno fatto discutere la panchina del Cagliari soprattutto il secondo episodio su Esposito.