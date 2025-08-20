Questo sito contribuisce all'audience di

Il Cagliari punta Palestra dell’Atalanta per sostituire Zortea

Gianluca Di Marzio 20 Agosto 2025
Atalanta, Marco Palestra (IMAGO) - gianlucadimarzio.com
Per sostituire Zortea, passato al Bologna di Vincenzo Italiano, il Cagliari punta a Matteo Palestra dell’Atalanta

Continua il calciomercato del Cagliari. I rossoblù per sostituire Zortea hanno puntato Marco Palestra dell’Atalanta.

Resta da capire se i nerazzurri apriranno al prestito per permettere al classe 2005 di giocare con più continuità.

L’esterno italiano può giocare sia a destra che a sinistra. Per sostituire Zortea l’altra soluzione per i rossoblù resta Salah Eddine della Roma.

 