Il Cagliari punta Palestra dell’Atalanta per sostituire Zortea
Per sostituire Zortea, passato al Bologna di Vincenzo Italiano, il Cagliari punta a Matteo Palestra dell’Atalanta
Continua il calciomercato del Cagliari. I rossoblù per sostituire Zortea hanno puntato Marco Palestra dell’Atalanta.
Resta da capire se i nerazzurri apriranno al prestito per permettere al classe 2005 di giocare con più continuità.
L’esterno italiano può giocare sia a destra che a sinistra. Per sostituire Zortea l’altra soluzione per i rossoblù resta Salah Eddine della Roma.